Potsdam - Beamte aus Polen und Brandenburg haben im Rahmen von Ermittlungen gegen grenzüberschreitende Bandenkriminalität drei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 25 und 54 Jahren festgenommen. Am 26. März hätten über 100 Polizisten an sieben Orten in Polen zeitgleich Durchsuchungen durchgeführt, teilte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Montag mit. Die Ermittlungen richteten sich „gegen das kriminelle Netzwerk einer organisierten Tätergruppierung“ aus dem Großraum der grenznahen Stadt Gorzów Wielkopolski. Ihnen wird unter anderem schwerer Bandendiebstahl, Autodiebstahl und Urkundenfälschungen vorgeworfen.

Bei den Durchsuchungen konnten die größtenteils polnischen Polizisten Diebesgut aus Ladungsdiebstählen, wie Markenbekleidung, Accessoires und Fotoausrüstungen finden. Darüber hinaus seien gefälschte Ausweise, Bargeld und Betäubungsmittel aufgefunden worden, sagte die Polizeisprecherin. Von den zehn Festgenommenen befinden sich nach Angaben der Sprecherin neun in Untersuchungshaft.