Leipzig - Nach einem sommerlichen Samstag mit viel Sonne und Temperaturen um die 29 Grad müssen sich die Menschen in Sachsen wieder auf eher nasse Tage einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mitteilte, bringt ein Tiefdruckkomplex ab Sonntag feuchte Luft aus Südwesten in die Region - mit zunehmender Gewitter- und Unwettergefahr.

Schon am Sonntagmorgen sind erste Schauer und Gewitter im Vogtland möglich. Im Tagesverlauf soll sich die instabile Wetterlage weiter ausbreiten. „Die Luftmasse wird sehr feucht und gewitteranfällig“, teilten die Wetterexperten mit. Dabei könne es an manchen Orten zu Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen am Sonntag liegen - ähnlich wie am Vortag - bei um die 29 Grad.

Gewitter und kräftiger Regen zum Wochenstart möglich

Auch in der Nacht zum Montag bleibt es vergleichsweise warm - mit Tiefstwerten von 18 bis 19 Grad. Zugleich nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit deutlich zu: Spätestens ab dem frühen Montagmorgen wird mit kräftigem Regen und weiteren Gewittern gerechnet. Weil sich die sogenannten Wetterzellen nur langsam verlagern, sind den Angaben nach lokal größere Regenmengen möglich - teils auch mit Unwetterpotenzial. Am Montag liegen die Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad.

Wie stark und wo genau die Gewitter auftreten, ist laut DWD noch unsicher. Klar ist jedoch: Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt auch in der neuen Woche bestehen. Die kräftigeren Niederschläge sollen nach derzeitigem Stand ab Dienstag allmählich nachlassen - ein genaues Zeitfenster dafür lasse sich aber noch nicht vorhersagen. Auch danach bleibe es wechselhaft.