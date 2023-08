Magdeburg - Tief „Arend“ sorgt in den kommenden Tagen in Sachsen-Anhalt zwar für warmes, aber auch gewitteranfälliges Wetter. Die feuchtwarmen Luftmassen könnten lokal immer wieder für Starkregen mit Hagel sorgen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit. Dabei werde es teils schwülheiß, die neue Woche startet laut DWD mit Höchsttemperaturen von 31 Grad, im Harz von 27 Grad. Am Dienstag werde es sonnig bis stark bewölkt - Schauer und Gewitter stünden auf der Tagesordnung. Mindestens bis zur Wochenmitte bleibe es erst einmal unbeständig, hieß es. Für das nächste Wochenende sehe es momentan nach einer Wetterberuhigung aus.