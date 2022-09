Feuer am Brocken: Mehr Löschtrupps vor Ort

Wernigerode - Die Löscharbeiten bei dem Großbrand am Brocken im Harz sollen auch am Mittwoch fortgeführt werden. Zwei weitere 30 Mann Teams sollen mit Hubschraubern in das unzugängliche Gebiet zur Brandbekämpfung gebracht werden, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Auch die Löschflugzeuge und Löschhubschrauber werden weiter eingesetzt.

Das Feuer hatte sich zuletzt weiter ausgebreitet. „Nach Auswertung der letzten Wärmebilder des Erkundungshubschraubers, ist eine Brandausbreitung auf 160 Hektar festzustellen“, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Die Aussage, dass der Brand unter Kontrolle sei, habe aber Bestand. Insgesamt sieben Löschhubschrauber und zwei Löschflugzeuge kämpfen aktuell gegen die Flammen. Das Gelände gilt als schlecht zugänglich.

Das Feuer war am Samstag am sogenannten Goetheweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der am meisten frequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Der Landkreis hat den Katastrophenfall ausgerufen.