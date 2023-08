Feuer an Kirche in Mühlhausen gelegt: Mann wird festgenommen

Mühlhausen /Nordhausen - Ein 58 Jahre alter Mann soll in Mühlhausen ein Feuer an der Divi-Blasii-Kirche gelegt haben. Das Gotteshaus war eine Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach. Kurz nach der Tat am Donnerstagabend sei der Mann „dank präziser Zeugenhinweise“ festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach ihren Angaben hatte der Mann auf einer Länge von 20 Metern Brandbeschleuniger vor der Kirche ausgeschüttet und ihn entzündet. Dabei sei die Fassade des Gotteshauses beschädigt worden. Sie sei verrußt. Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen beobachteten den Mann den Angaben zufolge bei der Tat, informierten die Polizei und folgten dem 58-Jährigen, wie es hieß. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Das Tatmotiv ist laut Polizei noch unklar. Gegenwärtig werde gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft geprüft, wie weiter mit dem mutmaßlichen Täter verfahren werde.

Die imposante Divi-Blasii-Kirche ist die Pfarrkirche der Mühlhäuser Altstadt. An der evangelischen Kirche war Johann Sebastian Bach 1707/08 Organist.