Brandenburg/Havel - Die Feuerwehr hat in Brandenburg/Havel in der Nacht zum Sonntag 20 brennende Paletten auf einem Firmengelände gelöscht. Dabei sei ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldgebiet verhindert worden, berichtete die Polizei.

Die Ermittler schließen nach ersten Erkenntnissen eine Selbstentzündung aus. Da die Paletten direkt an einem Zaun standen, könnte der Brand von Außen gelegt worden sein, so die Polizei. Die Ermittler könnten nicht ausschließen, dass das Feuer bewusst gelegt wurde, um die Bäume in dem Wald in Brand zu setzen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, ihre Beobachtungen zu melden.