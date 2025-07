Saalfeld - Die Lage beim Waldbrand auf der Saalfelder Höhe hat sich deutlich entspannt. „Das Feuer ist unter Kontrolle“, sagte der Sprecher des Landratsamts Saalfeld-Rudolstadt, Peter Lahann. Allerdings flammten immer wieder kleinere Feuer plötzlich auf, die die Brandbekämpfer aber im Blick haben und löschen. „Im Moment nieselt es hier, das Wetter spielt uns in die Karten“, so Lahann weiter. Vermutlich könne am Abend der seit Mittwoch ausgerufene Katastrophenfall aufgehoben werden.

Inzwischen seien noch rund 150 Feuerwehrleute und andere Helfer im Einsatz, auch aus Bayern seien noch Kräfte dabei. In den kommenden Tagen sollen Feuerwehrleute das Gelände weiter im Auge behalten. Nach und nach werde aber nicht nur die Zahl der Einsatzkräfte reduziert, sondern auch die Technik zurückgebaut, sagte Lahann. Schlauchleitungen würden zunächst noch liegen bleiben, damit diese nicht erst wieder aufgebaut werden müssen, sollte sich die Situation doch wieder verschärfen.

Am Mittwoch vergangene Woche war in der Nähe des Orts Gösselsdorf das Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich aus, sodass am Ende mindestens 250 Hektar Wald brannten. Das gilt als die größte bekannte Waldbrandfläche in Thüringen seit mindestens rund 30 Jahren. Zeitweise waren mehr als 650 Feuerwehrleute, das technisches Hilfswerk und viele andere Helfer im Einsatz gewesen.