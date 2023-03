Berlin - Bei einem Autohandel in Treptow-Köpenick ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Berliner Feuerwehr brannte es in der Nacht zum Sonntag am Adlergestell in Schmöckwitz auf rund 100 Quadratmetern eines Geschäftsgebäudes. 15 bis 16 Autos standen auf dem Gelände demnach in Flammen. Die Feuerwehr löschte etwa drei Stunden lang. Sie brachte außerdem mehrere Druckgasbehälter in Sicherheit, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen sagte. Verletzte habe es nicht gegeben. Wie es zu dem Feuer kam, war bislang unklar. Die Polizei machte am Morgen noch keine Angaben.