Kirchheilingen/Nordhausen - Im Blockheizkraftwerk der Agrargenossenschaft in Kirchheilingen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat es gebrannt. Menschen wurden durch die Flammen nicht verletzt, wie die Polizei in Nordhausen mitteilte. Das Feuer war am Mittwochmorgen ausgebrochen - die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.