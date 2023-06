Feuer in alter Wäscherei in Braunlage

Braunlage - Nach dem Feuer in der sogenannten alten Wäscherei in Braunlage (Landkreis Goslar) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Unter Tatverdacht steht laut einer Mitteilung vom Dienstag ein 17-Jähriger. Er soll sich den Angaben nach zum Tatzeitpunkt mit einem weiteren Minderjährigen in dem Gebäude aufgehalten haben.

Der verdächtige Schüler soll sich in den kommenden Tagen gegenüber den Ermittlern äußern, hieß es. Im Rahmen der Ermittlungen habe es auch schon eine Durchsuchung bei dem Verdächtigen gegeben.

Am 28. Mai war es zu einem größeren Feuer in der alten Wäscherei gekommen. Laut Polizeiangaben entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Ein Sachverständiger habe Hinweise für eine Brandstiftung gefunden.