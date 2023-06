Berlin - In einem Hochhaus in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Es brenne dort in einer Wohnung im zehnten Stock des Gebäudes, teilten die Feuerwehr und die Polizei auf Nachfrage mit. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien an dem Brandort an der Karl-Liebknecht-Straße. Weitere Details zur Brandursache und zu Verletzten waren zunächst nicht bekannt.