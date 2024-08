Leuna - Im Chemiepark Leuna ist am Morgen nach einer Verpuffung ein Feuer ausgebrochen. Im Laufe des Vormittags sei der Brand gelöscht worden, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Infraleuna. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es habe eine Verpuffung an einem Lkw-Auflieger gegeben. Anwohner berichteten in den sozialen Netzwerken, dass es zuvor einen lauten Knall und eine Druckwelle gegeben habe, die auch noch in angrenzenden Wohngebieten zu spüren gewesen seien. Der Zwischenfall ereignete sich auf dem Gelände der Linde AG, einem Hersteller von Gasen. Der Betrieb im Chemiepark sei durch den Brand nicht beeinträchtigt. Das Unternehmen suche derzeit nach dem Grund für die Verpuffung.

Die Linde AG betreibt in Leuna nach eigenen Angaben das größte Gaszentrum des Unternehmens und produziert dort Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenmonoxid und andere Spezialgase.