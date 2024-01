Göda - Nach einem Feuer in Göda (Landkreis Bautzen) prüft die Polizei Hinweise auf einen rechtsextremen Hintergrund. Am frühen Sonntagmorgen sei aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand in einem Clubhaus am Stausee ausgebrochen, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Dabei sei auch der benachbarte Jugendclub in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, doch können die Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden. Der Schaden wird auf 140.000 Euro geschätzt.

Um die genaue Ursache zu klären, sollen Spezialisten am Montag den Brandort genauer inspizieren. Es bestehe Verdacht auf Brandstiftung, hieß es. Vor Ort wurden den Angaben zufolge verfassungsfeindliche Schmierereien entdeckt.