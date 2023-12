Weimar - In Weimar ist beim Brand eines Doppelhauses ein Schaden von rund 200. 000 Euro entstanden. Bei dem Feuer in der Nacht zu Samstag wurde niemand verletzt. 13 Menschen aus dem Doppelhaus und umliegenden Häusern wurden in Sicherheit gebracht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Den Angaben zufolge entstand bei der einen Doppelhaushälfte ein Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro, bei der anderen wurde der Schaden auf rund 50. 000 Euro beziffert.