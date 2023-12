Ummendorf - Bei einem Brand in einer Fleischerei in Ummendorf (Landkreis Börde) ist ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Betrieb in der Berliner Straße am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages in Vollbrand gestanden. Das Feuer sei auch auf ein angrenzendes Bürogebäude übergegangen. Rund 60 Feuerwehrleute waren demnach vor Ort und löschten die Flammen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen laut Polizei nicht. Bislang sei unklar, wie das Feuer ausbrach. Die Ermittlungen laufen.