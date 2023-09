Lohne - Bei einem Brand in einem fleischverarbeitenden Betrieb im Landkreis Vechta ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Am Samstagabend sei es in dem Betrieb in Lohne zu einer Rauchentwicklung in einem Technikraum gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauerten zunächst an. Vermutungen zufolge trat wegen eines Schadens an einem Bauteil heißes Öl aus kam mit diesem Bauteil in Berührung - das Feuer brach aus. Die Feuerwehr löschte den Brand.