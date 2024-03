Einen Brandanschlag auf die Flüchtlingshallen in Berlin-Tegel schließt die Polizei aus. Das Feuer entstand mitten im Wohnbereich.

Feuer in Flüchtlingsunterkunft brach in Schlafabteil aus

Die Feuerwehr löscht die Brandstelle in der Flüchtlingsunterkunft am ehemaligen Flughafen Tegel.

Berlin - Das Feuer in der großen Flüchtlingsunterkunft auf dem früheren Berliner Flughafen Tegel ist in einem abgetrennten Schlafbereich von Bewohnern ausgebrochen. „Der Brand entstand nach unserem jetzigen Kenntnisstand innerhalb eines sichtgeschützten Schlafabteils mit mehreren Doppelstockbetten. Der Bereich des Schlafabteils ist von außen nicht zugänglich“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Ein Brandanschlag von außen auf die von Sicherheitspersonal sehr gut bewachte Halle, in der vor allem Ukrainer lebten, werde nahezu ausgeschlossen, sagte Slowik weiter. Anhaltspunkte für eine politische Motivation lägen nicht vor. Die Kriminalpolizei im Landeskriminalamt (LKA) ermittle wegen schwerer Brandstiftung und habe Videos von dem Brand ausgewertet.

Bei dem Feuer war am Dienstag eine 1000 Quadratmeter große Halle abgebrannt, Bewohner wurden nicht verletzt. Behörden schlossen danach ein defektes Elektrogerät, wie eine Kochplatte, als Brandursache nicht aus.