In einem Freizeitpark in Geiselwind ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löscht am Morgen noch. Der Schaden ist groß.

Feuer in Freizeitpark in Bayern - sechsstelliger Schaden

Geiselwind - In einem Freizeitpark in Bayern ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sei am Morgen noch mit Löscharbeiten beschäftigt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Restaurant und eine Küche stehen demnach in Vollbrand. Ein Verantwortlicher vor Ort schätzte den Schaden auf eine sechsstellige Höhe. Verletzt habe sich bei dem Feuer bislang niemand.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Die nahe gelegene Autobahn 3 sei weiterhin befahrbar, sagte der Sprecher weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt. Laut der Webseite des Freizeitparks hat die Saison noch nicht begonnen.