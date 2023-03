Marienberg - Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Marienberg im Erzgebirgskreis ist ein Mensch leicht verletzt worden. In der Wohnung eines 33-Jährigen geriet am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache ein Sicherungskasten in Brand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Alle Versuche des Mannes, den Brand selbst zu löschen, scheiterten. Der 33-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, er und die weiteren Bewohner des Hauses konnten sich aber eigenständig retten. Die beiden Wohnungen in dem Haus sind nun zunächst nicht mehr bewohnbar.