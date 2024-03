Feuer in Lagerhalle in Halle löst Großeinsatz aus

Halle - Ein Brand in einer Lagerhalle hat in der Nacht zum Dienstag in Halle einen Großeinsatz ausgelöst. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach wurde kurz vor drei Uhr ein Brand in einer Halle gemeldet, in der in nächster Zeit ein Fitness- und Kampfsportstudio entstehen sollte. Das Feuer habe zudem auf einen parkenden Lkw übergegriffen. Auch ein angrenzendes Gebäude sei beschädigt worden.

Den Angaben zufolge ist von einem Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro auszugehen. Die Brandursache sei noch unklar. Das Feuer wurde nach Angaben der Feuerwehr gelöscht.