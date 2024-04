In einer Merseburger Tiefgarage bricht ein Feuer aus. Drei Mehrfamilienhäuser mit 37 Bewohnern werden evakuiert, neun Menschen tragen Verletzungen davon.

Feuer in Merseburger Tiefgarage: Neun Menschen verletzt

Merseburg - Einsatzkräfte haben wegen eines Feuers in einer Tiefgarage 37 Menschen aus Mehrfamilienhäusern evakuiert. Neun Menschen wurden durch das Einatmen von Rauchgas am späten Donnerstagabend verletzt; eine Frau kam ins Krankenhaus, wie die Polizei Halle am Freitag mitteilte.

Die Tiefgarage verbindet laut Polizei die drei Mehrfamilienhäuser, die durch eine starke Rauchentwicklung vorübergehend unbewohnbar sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen demnach teilweise bei Angehörigen und teilweise in Hotels unter.

Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache gegen 20.30 Uhr aus; die Löscharbeiten zogen sich den Angaben zufolge bis etwa 3 Uhr am Morgen hin. Ein Fahrzeug in der Garage wurde von den Flammen beschädigt.