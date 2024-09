Oranienbaum - Der Waldbrand in Oranienbaum ist gelöscht worden. „Das Feuer ist aus“, sagte Bürgermeister Maik Strömer (CDU) am Mittag. An einigen Stellen qualme es noch, der Einsatz sei also noch nicht komplett beendet. Es seien noch einzelne Einsatzkräfte als Brandwache vor Ort. Außerdem sei seit dem Morgen auch ein Pionierpanzer vom Typ Dachs im Einsatz. Er schlage Schneisen in den Wald, so dass schwer zugängliche Stellen von der Feuerwehr besser erreicht werden könnten. Am Freitag war in Oranienbaum ein Waldbrand ausgebrochen, der sich auf eine Fläche von rund 50 Hektar ausgebreitet hatte.