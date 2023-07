Berlin - In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Charlottenburg ist am Mittwochvormittag in einem Treppenhaus ein Feuer ausgebrochen. Der gesamte Treppenraum stand in der Niebuhrstraße in Flammen - der Brand breitete sich auch auf das Dach des Fünfgeschossers aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach dauerten die Löscharbeiten zunächst noch an. Da die Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen waren und Rauch in die Wohnungen drang, wurden sie mit einer Drehleiter mit einem Korb gerettet. Drei Menschen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz, sagte der Sprecher.