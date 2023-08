Kottmar - Nach einem Feuer in einem Umgebindehaus im Landkreis Görlitz ist der 51 Jahre alter Besitzer als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen worden. Das Haus in Eibau hatte am Freitagmorgen gebrannt. Vermutlich habe der Mann an drei Stellen Feuer gelegt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Ermittler seien durch eine Zeugin auf den Besitzer als Verdächtigen aufmerksam gemacht worden. Umgebindehäuser finden sich vor allem in Ostsachsen. Sie verbinden die slawische Blockbauweise mit deutscher Fachwerkstechnik.