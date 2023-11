Dresden - Nach einem Wohnungsbrand im Dresdner Stadtteil Striesen hat die Polizei eine 19-Jährige festgenommen. Die Beamten ermitteln gegen sie wegen versuchten Mordes. Ein 25 Jahre alter Mann konnte sich am Donnerstagmorgen vor dem Feuer über den Balkon retten. Er wurde aber schwer verletzt, wie die Polizei Dresden am Donnerstag mitteilte. Ein weiterer Hausbewohner wurde ebenfalls über einen Balkon gerettet. Die Frau wird laut Polizeisprecher verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Beamte hatten sie demnach im Rahmen einer Fahndung mittags gestellt und in Gewahrsam genommen.

Die Polizei sicherte den Angaben zufolge Spuren und befragte Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort. Dafür hatten die Beamten die Gabelsbergerstraße zwischen Hutten- und Fetscherstraße gesperrt. Ob sich die 19-Jährige und der 25-Jährige kannten und wodurch das Feuer ausgelöst wurde, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.