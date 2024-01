Halle - Nach einem Feuer vor der Eingangstür der Lutherkirche in Halle geht die Polizei von Brandstiftung aus. Am Dienstagabend seien Zeugen auf den Brand am Eingang der Kirche aufmerksam geworden und hätten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern können, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Demnach wurde die Eingangstür durch die Flammen beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt. Mit was der Brand gelegt wurde, ist laut Polizei Teil der Ermittlungen. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.