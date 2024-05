Ein Feuer bricht in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig aus. Die Wohnung wird dabei völlig zerstört - aber ihr Bewohner hatte Glück.

Feuer zerstört Wohnung in Braunschweig

Braunschweig - In einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig-Lehndorf hat am Sonntagnachmittag eine Wohnung gebrannt. Sie wurde nach Angaben der Feuerwehr dabei zerstört, der Gesamtschaden des Brandes belaufe sich laut Schätzungen auf etwa 120.000 Euro.

Die Brandursache war zunächst noch unklar, die Polizei ermittelt. Der betroffene Bewohner war den Angaben zufolge auf einem Spaziergang, als das Feuer in seiner Wohnung ausbrach. Es wurde niemand verletzt.