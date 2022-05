Feueralarm: 300 Besucher aus Veranstaltungshalle evakuiert

Nobitz - Nach einem Feueralarm sind 300 Besucher einer Veranstaltung aus der „Alten Wollspinnerei“ in Nobitz (Altenburger Land) evakuiert worden. Nachdem die Brandmeldeanlage am frühen Sonntagmorgen ausgelöst habe, hätten Einsatzkräfte vor Ort in einer angrenzenden Lagerhalle einen größeren Schwelbrand entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. In der Lagerhalle entstand diesen Angaben zufolge ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Altenburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht mögliche Zeugen.