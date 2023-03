Adorf/Zwickau - Wechselhafte Temperaturen haben eine Katze in Bad Elster im Vogtland in eine Notlage gebracht. Sie musste von der Feuerwehr aus einem Entenhaus auf einem Teich befreit werden, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte. Die Rettungskräfte holten das Tier mit einem Boot wieder an Land und gaben es dem Besitzer zurück. In das Häuschen war das Tier offensichtlich in der Nacht zuvor gelangt, als es noch kalt und der Teich zugefroren war. Am Vormittag dann stiegen die Temperaturen, das Eis schmolz und für die Katze war der Weg zurück damit abgeschnitten.