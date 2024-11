So mancher hat im Aufzug ein mulmiges Gefühl. Nun steckte ein halbes Dutzend Menschen in einem Fahrstuhl fest - und zwar über Stunden.

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat am U-Bahnhof Hermannstraße sechs Menschen aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit. Unter den Personen war auch ein Säugling, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß.

Demnach war die Bergungsaktion mit einem hohen technischen und personellen Aufwand verbunden und dauerte mehrere Stunden. Da der Aufzug mechanisch nicht zu bewegen war, entfernten die Retter das Kabinendach. Dann konnten die Menschen über tragbare Leitern und mit Unterstützung von Höhenrettern aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Der Säugling wurde in Begleitung seiner Eltern zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Alle anderen Menschen wurden von der Feuerwehr vor Ort in einem Bus betreut. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vier Stunden am Ort des Geschehens.