Langenhagen - Die Feuerwehr hat eine Schlange in einer Bankfiliale bei Hannover eingefangen. Besorgte Bankangestellte hatten am Dienstag die Feuerwehr in Langenhagen alarmiert, als sie das Tier entdeckten, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten die Schlange schnell eingefangen. Es handelte sich um eine harmlose Ringelnatter, die in einem nahegelegenen Naturschutzgebiet ausgesetzt wurde.