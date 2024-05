Die Feuerwehr wird am Morgen zu einem Wohnhaus in Dresden alarmiert. Aus einer Wohnung kommt Rauch. Die Einsatzkräfte machen eine traurige Entdeckung.

Dresden - Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen in Dresden eine leblose Seniorin in einer Brandwohnung entdeckt. Für die am Boden liegende 90-Jährige kam jede Hilfe zu spät, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach war der Brand bereits erloschen, als die Einsatzkräfte die verqualmte Wohnung betraten.

Den Angaben zufolge war der Feuerwehr zuvor der Rauch in der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung, um sie vom giftigen Brandrauch zu befreien. Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften im Einsatz.

Vor der Wohnung fanden die Retter zudem einen unverletzten Mann, der unter dem Eindruck des Geschehens stand und betreut wurde. Ob es sich bei ihm um einen Nachbarn handelte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.