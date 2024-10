Die Feuerwehr wird am Morgen nach Charlottenburg gerufen. Dort brach ein Feuer in einem Produktionsgebäude aus. Was ist passiert?

Berlin - Im Nordwesten Berlins ist am Morgen in einem Produktionsgebäude ein großes Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit rund 120 Kräften vor Ort in Charlottenburg-Nord. Die Einsatzkräfte wurden gegen 5.14 Uhr in den Riedemannweg alarmiert, wie ein Sprecher sagte. Durch einen schnellen Einsatz habe ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden können.

„Die Lage ist übersichtlich, wir gehen nicht davon aus, dass sich das Feuer weiter ausbreitet“, sagte der Sprecher. Den Angaben zufolge dehnte sich das Feuer auf eine Fläche von 1.400 Quadratmetern aus. Das Dach des Gebäudes sei eingestürzt. Die Feuerwehr war mit Spezialkräften wie einem Drohnen-Team und einem Löschboot vor Ort.

Über die App Katwarn wurden Anwohner vor einer Geruchsbelästigung gewarnt. Nach Angaben des Sprechers sollten Menschen in der Umgebung die Fenster und Türen geschlossen halten. Derzeit bestehe keine Gefahr. Die Feuerwehr betreute 30 Anwohner, die sich beim Eintreffen bereits auf die Straße begeben hatten, in einem Bus.