Feuerwehr löscht Lagerfeuer in ehemaligem Gasthof

Hohenthurm - Im Landsberger Ortsteil Hohenthurm (Saalekreis) musste die Feuerwehr ein Lagerfeuer am Samstagabend im Inneren eines ehemaligen Gasthofs löschen. Der Schaden sei aufgrund des Leerstandes nicht bezifferbar, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie ermittelt nun, ob vier am Ort angetroffene Kinder beziehungsweise Jugendliche das Feuer legten.