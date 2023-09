Dresden - Auf dem Gelände des Dresdner Diakonissenkrankenhauses hat die Feuerwehr am Dienstag einen Brand in einem Internatsgebäude gelöscht. In dem Wohnheim für Auszubildende brannte es am frühen Nachmittag im Küchenbereich eines Zimmers, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr rückte mit etwa 100 Kräften an, da zunächst nicht klar war, um welches Gebäude es sich handelte. Da schnell feststand, dass das Klinikgebäude sowie Patienten nicht betroffen waren, wurde die Kräftezahl rasch reduziert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache, wie es hieß.