Xanten - Die Feuerwehr in Xanten hat ein hilfloses Reh aus dem Becken einer Kläranlage gerettet. Das Tier saß in einem mit Wasser gefüllten Schacht fest, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Ein Feuerwehrmann in einem sogenannten Überlebensanzug stieg über eine Leiter hinab und barg das Reh, das unverletzt in die Freiheit entlassen wurde.