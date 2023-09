Braunschweig - Die Feuerwehr in Braunschweig hat in der Nacht zum Sonntag einen Mann aus der Oker gerettet. Eine Frau hatte kurz nach 3.00 Uhr den Notruf alarmiert, weil ein Mann in der Nähe des Kanu-Clubs in den Fluss gefallen sei, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Einsatzort stellten die Rettungskräfte zwei Menschen im Wasser fest: einen Mann, der auf dem Rücken lag und mit dem Kopf kurzzeitig unter Wasser tauchte, und einen weiteren, der versuchte, seinen Bekannten zu retten, dies alleine jedoch nicht schaffte. Nachdem die Feuerwehrleute den Mann, der zu ertrinken drohte, aus der Oker gezogen hatten, kam das Opfer mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Sein Helfer konnte nach Hause gebracht werden.