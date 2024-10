Ein Mann stürzt in ein Hafenbecken in Bremerhaven - Rettungstaucher können ihn bergen. Allerdings muss er anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bremerhaven - Die Feuerwehr hat in Bremerhaven einen Mann aus einem Hafenbecken in der Nähe des Klimahauses gerettet. Zeugen hatten die Einsatzkräfte am Freitagabend verständigt, nachdem sie den Mann im Wasser des Alten Hafens bemerkt hatten. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hielten sie ihn nach Angaben der Feuerwehr mit einem Rettungsring an der Oberfläche.

Schließlich habe die Taucherstaffel den Mann mit einer Rettungstrage und einem Kran aus dem Wasser geborgen. Um das unterkühlte Unfallopfer kümmerte sich anschließend ein Notarzt und der Rettungsdienst. Der Mann sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden.