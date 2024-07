Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat einen Menschen aus dem Plötzensee gerettet. Eine Wiederbelebung der Person nach der Rettung war erfolgreich, wie die Feuerwehr online mitteilte. Die Einsatzkräfte wurden demnach am Donnerstag gegen 14.25 Uhr alarmiert, weil die Person regungslos im See trieb. Nach der Wiederbelebung wurde die gerettete Person in ein Krankenhaus gebracht.