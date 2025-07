Feuerwehrleute setzen sich bei ihren Einsätzen einer großen Gefahr aus. In Oederan verunglückt ein Fahrzeug auf dem Weg zu einem Löscheinsatz. Mehrere Kameraden werden verletzt.

In Oederan ist ein Feuerwehrauto auf dem Weg zum Einsatz verunglückt, zwei der sechs Insassen wurden schwer verletzt.

Oederan - Ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Breitenau ist auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt. Der 35 Jahre alte Fahrer und ein weiterer Kamerad (56) wurden schwer verletzt, die vier weiteren Insassen im Alter von 31, 35, 39 und 48 Jahren erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizeidirektion Chemnitz mittelte. Der Unfall geschah im Oederaner Ortsteil Frankenstein.

Feuerwehrauto überschlug sich

Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit der rechten Heckseite gegen einen Straßenbaum und überschlug sich anschließend auf der Straße. Der Lkw rutschte weiter über die Fahrbahn in ein angrenzendes Feld, wo er wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Auch Rettungshubschrauber standen bereit

Nach Angaben der Polizei wurden die verunglückten Feuerwehrleute durch Rettungskräfte noch am Unfallort medizinisch versorgt und kamen allesamt mit Rettungswägen in Krankenhäuser. Auch zwei Rettungshubschrauber waren gelandet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in Summe auf mehr als 200.000 Euro. Die Kreisstraße 7770 war wegen Aufräumarbeiten auch nach Mittag noch voll gesperrt.

Feuerwehrleute wollten ursprünglich Wohnwagenbrand löschen

Ursprünglich hatten die Feuerwehrleute den Brand eines Wohnwagen in der Nähe übernehmen wollen. Das Feuer konnte durch andere Einsatzkräfte gelöscht werden. Bei diesem Brand kamen keine Personen zu Schaden, der Wohnwagen brannte aus. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.