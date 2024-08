In Berlin-Charlottenburg stehen drei Autos in Brand. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern. Der Schaden ist dennoch hoch.

Berlin - Bei einem Feuer in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg ist es in der Nacht zu einem hohen Sachschaden gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten die Einsatzkräfte ausrücken, weil drei Autos auf einem Parkplatz in Flammen standen. Demnach hatten die Beamten die Situation schnell unter Kontrolle und konnten verhindern, dass sich das Feuer auf benachbarte Fahrzeuge ausbreitete.

Der Schaden ist dennoch immens. Alle drei Fahrzeuge sind ausgebrannt und nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat übernommen.