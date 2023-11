Ottendorf-Okrilla - Beim Unfall eines Feuerwehrfahrzeugs in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) ist am Mittwoch ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 59 Jahre alte Fahrer musste einem entgegenkommenden Wagen ausweichen, der nicht ausreichend Platz schaffte. Dabei kollidierte der Aufbau des Feuerwehrwagens mit einem Baum, der in einer Höhe von zwei Metern auf die Fahrbahn ragte.

In dem Fahrzeug der Feuerwehr Grünberg waren acht Einsatzkräfte, die sich bei dem Unfall nicht verletzten. Da das entgegenkommende Fahrzeug nach dem Unfall nicht anhielt, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.