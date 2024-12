Anwohner entdecken ein Feuer an einem Nachbargebäude. Rettungskräfte sind schnell vor Ort, doch kurz darauf steht das Haus voll in Brand. Für eine Bewohnerin kommt jede Hilfe zu spät.

Hambergen - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Hambergen (Landkreis Osterholz) ist eine 81 Jahre alte Bewohnerin tot aufgefunden worden. Anwohner hatten zunächst einen Feuerschein an dem Nachbarhaus bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. „Trotz der schnell alarmierten Einsatzkräfte breitete sich das Feuer am Dienstagabend im Haus aus und ging auf den Dachstuhl über.“ Das Einfamilienhaus geriet den Angaben nach voll in Brand.

Feuerwehrleute konnten das Gebäude laut der Polizei zunächst nicht betreten. Während der Löscharbeiten stürzten eine Zwischendecke und Teile des Dachstuhls ein. Bei einer Suche fanden Feuerwehrkräfte später schließlich die Frau leblos. Ein Notarzt stellte den Tod der 81-Jährigen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam und warum die Frau starb. Die Polizei sucht zudem Zeugen, die Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben können.