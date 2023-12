Bernau/Bad Belzig - Die Polizei in Brandenburg muss schon Wochen vor Silvester Ermittlungen zu Detonationen von Knallkörpern aufnehmen. Ganz in der Nähe des Weihnachtsmarktes im Stadtzentrum von Bernau (Kreis Barnim) sei ein Feuerwerkskörper unter eine Leitbake positioniert und gezündet worden, teilte die Polizeiinspektion Barnim am Sonntag mit. Nach der Schließung des Marktes am Freitagabend habe es einen lauten Knall gegeben. Durch die Explosion des Feuerwerkskörpers wurden auch zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei erhofft sich nun Zeugenhinweise.

In Bad Belzig im Kreis Potsdam-Mittelmark detonierten am Samstagabend in der Nähe eines Supermarktes Böller in sechs Mülltonnen, die durch dann ausgelöste Feuer zerstört wurden. Acht Jugendliche sollen dort mit Knallkörpern hantiert haben, wie die Polizei mitteilte.

Böllern ist in Deutschland nur am Silvestertag bis Neujahr erlaubt. Allerdings gibt es eine Debatte über ein generelles Verbot von Silvester-Feuerwehr.