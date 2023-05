Wolfsburg - Weil im Berliner Fanblock mehrere Feuerwerkskörper und Bengalische Feuer gezündet wurden, ist das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC am Samstag in der Anfangsphase für rund vier Minuten unterbrochen worden. Hertha-Trainer Pal Dardai ging in der Volkswagen Arena zur Gästekurve, um die Situation zu beruhigen.

Die Berliner stehen seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die mitgereisten Fans nutzten das letzte Saisonspiel auch dafür, um gegen die Entwicklung der vergangenen Jahre in ihrem Club zu protestieren. Auf einem großen Spruchband im Gästeblock stand: „Millionen kassiert unseren Verein blamiert – Söldner auf dem Feld und im Verein: Verpisst euch!“