Eisenach - Unbekannte Diebe haben auf dem Weihnachtsmarkt in Eisenach (Wartburgkreis) zwei Figuren aus einer Krippe gestohlen. Die Täter begaben sich in der Nacht zu Dienstag auf den Markt und entwendeten die Figuren von Maria und dem Christkind, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zum Wert der Figuren lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei sucht Zeugen.