Berlin - Der Leiter einer Supermarktfiliale in Berlin-Mitte ist von Dieben verletzt worden. Er erlitt eine Fraktur im Gesicht, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Demnach sollen zwei bislang unbekannte Männer am Samstagnachmittag Tabakwaren aus dem Kassenbereich gestohlen haben. Der 25 Jahre alte Filialleiter habe sich den Dieben in den Weg gestellt. Ein hinzugekommener Dritter soll dann gemeinsam mit den beiden mutmaßlichen Dieben den Filialleiter angegriffen haben. Im Anschluss flohen die drei Verdächtigen und der 25-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.