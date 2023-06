Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Filmregisseurin Jeanine Meerapfel zum 80. Geburtstag an diesem Mittwoch (14. Juni) gratuliert. „Meine guten Wünsche gelten einer vielseitigen Künstlerin, die sich als Filmemacherin, Autorin und als Präsidentin der Akademie der Künste für Menschenrechte, Meinungsfreiheit und für die gleichberechtigte Vielfalt der Kulturen einsetzt“, schrieb Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamtes vom Dienstag.

Meerapfel wurde 1943 als Tochter deutsch-jüdischer Emigranten in Buenos Aires geboren. 1964 kam sie nach Deutschland und studierte am Institut für Filmgestaltung der Hochschule für Gestaltung Ulm bei Alexander Kluge und Edgar Reitz. Seit 1968 arbeitet sie als Drehbuchautorin und Filmregisseurin. Sie war Professorin im Bereich Film/Fernsehen an der Kunsthochschule für Medien Köln und amtiert seit 2015 als Präsidentin der Akademie der Künste Berlin.

„'Ich muss so lange erinnern, bis ich vergesse', sagen Sie in Ihrem aktuellen Film 'Eine Frau'“, erklärte Steinmeier. „Auf beeindruckende, sehr berührende Weise erzählen Sie darin das Leben Ihrer Mutter, ihre Flucht aus Deutschland über Holland und Frankreich nach Argentinien. Uns Zuschauern wird schmerzlich deutlich, dass für Ihre Mutter das Gefühl von Heimatlosigkeit und Entwurzelung immer gegenwärtig war.“ Die Erinnerung an das Menschheitsverbrechen der Shoah, an die Verheerungen durch Nationalismus und Rassismus wachzuhalten, sei Meerapfel ein Herzensanliegen, hob der Bundespräsident hervor.