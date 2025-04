Dresden - Die Gewinner des Kurzfilmfestivals Filmfest Dresden stehen fest. Den sächsischen Filmpreis - die mit 20.000 Euro höchstdotierte Auszeichnung des Festivals - erhielt bei der feierlichen Verleihung am Abend „Saigon Kiss“ von Hong Anh Nguyen über die Begegnung zweier junger, queerer Frauen in Ho-Chi-Minh-Stadt, wie das Filmfest mitteilte.

„Jede filmische Entscheidung – von der Kameraführung über das Casting bis zur Musik – wirkt sorgfältig gewählt und fügt sich zu einem sensibel komponierten Gesamtwerk, das überzeugt und bezaubert“, begründete die Jury des nationalen Wettbewerbs ihre Entscheidung.

Doppelter Erfolg für „Do Something“ und „Panadrilo“

Gleich zwei Auszeichnungen gab es für die deutsche Produktion „Do Something“. Sofija Zivkovic nahm im nationalen Wettbewerb die Goldenen Reiter für den Besten Animationsfilm sowie für den Publikumspreis entgegen. Der Film schenke „einen nahbaren, menschlichen Zugang zum Thema mentale Gesundheit“, hieß es in der Begründung der Jury.

Auch im internationalen Wettbewerb gab es einen doppelten Gewinner: Der Beitrag „Panadrilo“ aus Panama von Marcela Heilbron, der sich mit Migrationserfahrungen auseinandersetzt, wurde von der Jury zum besten Kurzfilm gewählt und bekam den Arte Kurzfilmpreis. „Eine ungewöhnliche, fantastische Erzählung, die wie ein Märchen anmutet“, beschrieb die Jury von Arte den Film.

Gewinner-Filme am Sonntag zu sehen

Das Filmfest ist in diesem Jahr in seine 37. Auflage gegangen. Insgesamt wurden 17 Preise im Wert von 70.500 Euro vergeben. Dabei haben acht Jurys und das Publikum ihre Favoriten aus 67 Kurzfilmen in den drei Wettbewerben gekürt. Alle Preisträgerfilme sind am Sonntag, dem letzten Festivaltag, noch einmal zu sehen.