Chemnitz - Mit der großen Preisverleihung geht am Sonnabend (17.30 Uhr) das Kinder- und Jugendfilmfestival „Schlingel“ in Chemnitz zu Ende. Fünf Preise wurden dieses Jahr schon vergeben, nun werden nach Angaben der Organisatoren weitere 18 Preisträger gekürt. Dabei geht es etwa um den Europäischen Kinderfilmpreis, den Hauptpreis der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien sowie den Sonderpreis des MDR. Im Wettbewerb standen dieses Jahr insgesamt 57 Lang- und 69 Kurzfilme. Der „Schlingel“ hat seit vergangenem Samstag wieder internationalen Filmgenuss in Sachsen geboten. Es war seine 28. Auflage.